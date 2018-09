ChristenUnie bezorgd over gebruik van lachgas-ampullen

Middagor­kest start volgende week in Roosendaal

8 september ROOSENDAAL - Anny Consemulder (66 jaar) en Ad Clerx (66) zijn de initiatiefnemers voor een middagorkest in Roosendaal. ,,Volgens ons was het echt een gat in de markt. Gezien de reacties en aanmeldingen vinden veel muzikanten dat ook."