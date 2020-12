ChristenUnie botst met burgemeester Van Midden over klacht van Glory Assembly Bible Church

ROOSENDAAL - Burgemeester Han van Midden gaat er persoonlijk op toezien dat de klachten die de Glory Assembly Bible Church al in 2018 bij de gemeente Roosendaal indiende alsnog fatsoenlijk worden behandeld. Dat beloofde hij in een stevig debat met Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie) over klachten tegen de gemeente in het algemeen en de klacht van deze kerk in het bijzonder.

Suijkerbuijk maakt zich in de gemeenteraad al geruime tijd hard voor de belangen van de Glory Assembly Bible Church. De kerk staat sinds mei 2018 op straat nadat de zestig leden samenkwamen voor kerkdiensten in een pand aan de Turfberg. Omdat kerkelijke activiteiten op die plek in strijd zijn met het bestemmingsplan, maakte de gemeente er een einde aan.

De kerk diende tegen de gang van zaken een klacht in bij de gemeente en schreef enkele brandbrieven. ,,Al sinds 2018 heeft de kerk nooit een reactie van de gemeente gehad. In BN DeStem zei de wethouder dat de kerk zelf maar op zoek moest naar een nieuwe ruimte, maar er is geen gebouw met de bestemming ‘religie’ beschikbaar.” Ze vertelde dat de kerkleden sindsdien op straat staan.

Eerder legde zij het probleem voor aan wethouder Toine Theunis en die antwoordde toen dat hij contact met de kerk had gehad. ,,En dat is niet waar", zei Suijkerbuijk stellig. ,,Wethouder Theunis heeft het laten liggen. Hij ging het contact met de kerk uit de weg.” Ze wierp de suggestie dat het om een incidentele fout gaat verre van zich. ,,De kerk heeft willens en wetens geen antwoord gehad.”

De kerkleden van de Glory Assembly Bible Church kwamen steeds bij elkaar in een gebouw aan de Turfberg. Dit voorjaar zei Theunis dat de activiteiten aan de Turfberg ook moesten worden gestaakt wegens klachten van geluidsoverlast. Tijdens diensten klinken er kennelijk veel Afrikaanse ritmes. De kerk heeft voor samenkomsten een pand nodig met een ‘maatschappelijke bestemming’ met als functieaanduiding ‘religie’.

Dat de klachten van de kerk niet zijn behandeld noemde burgemeester Van Midden onacceptabel. ,,Ik kan me niet voorstellen dat het zo is gegaan, want dat zou in strijd met de ambtseed zijn. Daarom kan ik wat u zegt niet anders zien dan uw mening.” Dat schoot Karen Suijkerbuijk in het verkeerde keelgat: ,,Mijn mening? Het zijn feiten! De klachtbrief voldeed aan alle eisen en is geregistreerd. De wethouder heeft hem gezien en zei op 3 februari 2020 dat hij contact had gehad met de kerk.”

Pastoor Stephen Kaimondo (36) van de Glory Assembly kerk is inmiddels naar Londen verhuisd omdat hij zich niet meer thuis voelde in zijn geboortestad Roosendaal. Hij bevestigt dat de kerk nooit een bericht van de gemeente terug heeft gekregen. ,,Behalve een brief van de toezichthouders, dat we weg moesten.” Hij is erg blij met de steun van de ChristenUnie en hoopt ooit zijn rentree in Roosendaal te mogen maken.