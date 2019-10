Chris Wouters (65) pakt clubrecord Thor op marathon

Vorig jaar werd Wouters nog tweede in de klasse M60. Nu pakte hij goud op het NK Marathon in Amsterdam en verbeterde zijn tijd met meer dan 3 minuten. Hij werd nu eerste in de categorie M65, mannen van 65 jaar en ouder.

Er deden zondag ruim 45.000 mensen mee aan de Amsterdam Marathon. Van hen liepen er 15.000 de volledige 42 kilometer en 195 meter. En van al die marathonlopers eindigde Chris Wouters op de 106e plaats met een tijd van 3 uur, 0 minuten en 0 seconden.

Spannend

Het verloop van de wedstrijd was enorm spannend, is het commentaar van Klaus Riemer van THOR. Met de app van de TCS Marathon kon zijn race exact gevolgd worden. Tot 35 kilometer liep hij nog met meer dan 1 minuut achterstand op zijn grote concurrent Cor Hoebeke uit Delft, een enorme sterke marathon wedstrijdloper.

Geduld

Chris Wouters bewaarde zijn geduld en vertrouwde op zijn conditie. Hij liep de tweede helft van de wedstrijd haast even snel als de eerste helft. In het Vondelpark gebeurde het. Bij kilometer 38 haalde Wouters Hoebeke in en bouwde hij een voorsprong op van ruim 1 minuut op zijn naaste belager.

Gemiddeld