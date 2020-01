Chef-kok van Mijn Keuken: 'Soms mis ik het zorgeloze koken'

Eerbetoon Rini Valentijn: ‘Ik krijg er gewoon kippenvel van’

20 januari ROOSENDAAL - De grootste volkszanger van Roosendaal is al 13 jaar dood, maar nog steeds niet vergeten. Rini Valentijn werd maar 50 jaar oud en overleed in 2006 aan de gevolgen van een beroerte. Zondag is er in de Commerce in Kruisland een groot eerbetoon aan de charmezanger.