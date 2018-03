Check, check, dubbelcheck bij stemmen in Stampersgat en als beloning een biertje

STAMPERSGAT - Omdat we op de redactie wel aanvoelden dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen op sommige plaatsen een latertje zou worden, vroeg ik het hoofd stembureau van mijn woonplaats of ik na het tellen even in het 'telschriftje' mee mocht kijken. Dan hadden we tenminste een indicatie hoe de politieke partijen er op één van de stembureaus voor stonden. Van de andere achttien stemhokjes in de gemeente Halderberge mochten we niet eerder dan half twee 's nachts witte rook verwachten.

Stampersgat is bovendien een plaats waar slechts een kleine negenhonderd stemgerechtigden wonen, dus dat tellen moest een fluitje van een cent zijn. Antoon Koevoets, al 21 jaar 'zitting houdend' in zijn Stampersgat was verbaasd over de vraag. ,,Elke kiezer is welkom aanwezig te zijn op het stembureau. Ook na negen uur 's avonds als de stemmen geteld worden. Hang het niet aan de grote klok, want straks zit café Geerts vol mensen, maar je bent welkom. Niet te veel praten, want dat stoort.''

Direct na negenen wordt de stembus van de gemeenteraad geleegd op de lange tafel in het café. Koevoets is er met nog drie tellers. Alle vier hebben ze de hele dag al op het stembureau gezeten. Een extra teller is er niet. ,,Niet nodig, we kunnen met z'n vieren af'', weet Koevoets, die de kliko met de referendum-biljetten ongemoeid laat. ,,Dat kan straks. De gemeenteraad gaat voor.''

Vier te veel

Eerste worden zeven stapels gemaakt. Voor elke partij één plus eventuele blanco-stemmen. De Stampersgatse kiezer is heel stellig: óf het CDA met nieuwkomer Ruud Beerendonk, kind van het dorp óf de lokale partij Werkgroep Oud Gastel/Stampersgat (WOS). De andere stapels groeien nauwelijks. Als de 571 stembiljetten verspreid zijn over zeven stapels (er zijn ook zes blanco stemmen) worden de biljetten geteld. Bij de VVD bijvoorbeeld zijn we gauw klaar: 25 stuks. Het CDA daarentegen duikt over de driehonderd. De getallen van de zeven stapels worden opgeteld: 628. ,,Hé, da's te veel. Opnieuw'', gelast Koevoets zijn secondanten. De hertelling komt wel uit op 571. ,,Een stapeltje dubbel geteld. Kan gebeuren. Het is check, check, dubbelcheck.''

Tevreden kijkt het dienstdoende kwartet elkaar aan. Vanaf de bar kijken kasteleinse Mientje Heijnen en ondergetekende toe. Alvorens de partijbiljetten uit te splitsen op raadskandidaten, oordeelt Koevoets dat zijn team wel een biertje verdiend heeft. Mientje serveert het gerstennat op een staantafel, waar sporadisch van wordt genipt.