Chassé annuleert voorstellingen - en nog 80 activiteiten afgelast in West-Brabant vanwege corona

Rolstoe­lers konden wél via oprit op VIP-deck van de Draai in Roosendaal komen

6:00 ROOSENDAAL - Het wielerspektakel de Draai in Roosendaal is wel degelijk toegankelijk voor mensen met een beperking. In tegenstelling tot wat het Roosendaals Gehandicapten Platform RoGeP in het jaarverslag heeft gezet, konden rolstoelers zonder problemen de VIP-ruimte in.