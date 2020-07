Charl Goossens nieuwe voorman Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven vice-voorzitter

‘Stomverbaasd’

De partij heeft er volgens Goossens een paar intensieve weken op zitten. Want het vertrek van De Regt naar de VLP kwam een paar weken geleden als donderslag bij heldere hemel, zegt Goossens: ,,We waren als partij stomverbaasd, maar we hebben intern lang en goed gesproken over hoe we nu verder moeten. Daarbij ging het niet om egootjes, maar altijd om het partijbelang.’’ Dat laatste is een sneer naar De Regt.