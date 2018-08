Centrumtafel zoekt Roosendalers die mee willen praten over hun binnenstad

Levenspad Van Gogh als groene parel in Sprundel

8:40 Van Gogh en de natuur vinden elkaar in de Sprundelse St. Janstraat. Als groene kroon op gerenoveerde verkeersader komt daar een mini-parkje, geïnspireerd op het leven van de schilder. Het ontwerp Levenspad sierde eerder de prestigieuze Tuinen van Appeltern. Nu krijgt deze tuin voor Vincent een speciale plek in hartje Sprundel. Niet in Zundert, dat ook in de markt was.