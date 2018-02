Centrumplan Gastel komt eindelijk van de grond

Als aftrapmoment geldt een inloopbijeenkomst, waarbij omwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd zijn. Hoewel de gemeente in de aanloop naar de bijeenkomst met een denktank van vier partijen te hebben gewerkt, zegt wethouder Hans Wierikx toch blanco te willen beginnen met de invulling van het gebied naast de Laurentiuskerk. ,,Met de heemkundekring Het Land van Gastel, bouwbedrijf Bartelen, Bordeaux architecten en Daverveld woonadvies is globaal gekeken naar de mogelijkheden. Maar alle opties zijn nog open.''

Lange tijd was het terrein in handen van de Dinteloordse projectontwikkelaars Huijsmans. Zij poogden er een supermarkt te vestigen, maar wisten geen raad met het monumentale klooster aan de Kerkstraat. Na jarenlange onderhandelingen kocht de gemeente pand en gronden terug. Karel Bartelen liet het kloostergebouw provisorisch opknappen. Wierikx hoopt op de inloopsessie ook ideeën in te winnen voor een bestemming.

Even verderop aan de Kerkstraat ontwikkelde SDW recentelijk in de voormalige Rovo-bioscoop de Rovohof, een woonvoorziening voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Aan de achterkant van het plangebied staat de vrijgekomen Bernardusschool. Met de oude vleugel kan het twee kanten uit: behoud en herbestemming of sloop en nieuwe invulling van braakliggend terrein.

Naast de school zijn de uitbreidingsplannen van de hier gevestigde fysiotherapiepraktijk Van Zuilichem in een ver gevorderd stadium. Een zekerheid is een ontsluitingsweg aan de achterzijde van de Rovohof tussen school en Van Zuilichem door naar de Mgr. Meeuwissenstraat.

Wierikx voorziet dat het totale terrein ruimte biedt aan dertig woningen. ,,Naast de centrale ligging in het 'religieus erfgoed van Oud Gastel is het hoogteverschil in het midden van het gebied erg bijzonder. De gronden achter de Kerkstraat liggen zeker een meter hoger dan die van de oude school aan de Mgr. Meeuwissenstraat. Qua uitstraling willen we graag een inbreidingslocatie, die mooi aansluit bij het straatbeeld van de Kerkstraat. Daar is het deels gerestaureerde klooster al een fraai voorbeeld van.''