Centrum Bovendonk in Hoeven is belangrijk religieus erfgoed, herstelplan in de steigers

Het religieus erfgoed houdt niet op bij Oudenbosch alleen. Oud-seminarie Bovendonk Hoeven heeft net zo goed een stevige bijdrage geleverd aan de kerkelijke geschiedenis.

Het statige complex uit 1907 moet hoognodig opgeknapt worden. De stichting Bovendonk, ijverend voor behoud van het rijksmonument, gaat een plan opstellen voor restauratie en herbestemming. ,,Dat kunnen we niet alleen'', geeft stichtingsbestuurslid Henk van Harssel aan. ,,Daar hebben we de overheid bij nodig.''

Herstelplan

Een eerste stap daartoe is gezet. Met de provincie en de gemeente is een intentieovereenkomst gesloten om het herstelplan gezamenlijk te schrijven. In drie fasen wordt de kostbare restauratie ter hand genomen. Alleen al in de eerste fase liggen de kosten op 3,5 miljoen euro. Om tijdens de uitvoering de exploitatie door te laten gaan, wordt de financiering uitgesmeerd over meerdere jaren.

Niet alleen het opknappen van bijvoorbeeld de kozijnen en het dak staat hoog op de wensenlijst, ook de modernisering van installaties, energiebesparende maatregelen en een tweede lift moeten Bovendonk toekomstbestendig maken. ,,De zolder is helemaal leeg gemaakt. Daar doen we nu nog niks mee. Het feitelijke gebruik van het gebouw ligt op vijftig procent. Voor een gezonde exploitatie moet dat getal omhoog.''

Getracht wordt een gelijkmatiger bezetting met minder pieken en dalen. Voor toekomstig gebruik ligt de nadruk op congressen, opleidingsplek voor priesters en diakens, activiteiten vanuit het bisdom en lokale zaken zoals Koningsdag en de fietsvierdaagse. ,,Binnenkort komt Sinterklaas weer logeren. Dat alles hoort in een goede, vochtvrije behuizing. Prioriteit heeft het dak, de regenjas van Bovendonk moet dicht.''

Het statige complex op 5 hectare Hoevense grond is gebouwd in 1907 naar een ontwerp van de vermaarde architect Pierre Cuypers. Ook daar zit volgens de stichting een mooi verhaal achter, want Bovendonk is na het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam het derde grootste gebouw van de Limburgse architect, wiens zoon Joseph de kapel ontwierp.

Seminarie

Tot 1967 was Bovendonk een seminarie, daarna kwam een reeks invullingen tot het in 1983 in handen kwam van de stichting Bovendonk en het bisdom Breda. Samen met de lokale heemkundekring is de historie dieper uitgespit. ,,De geschiedenis van het gebied Bovendonk gaat terug tot de dertiende eeuw als uitvalsbasis voor de religieuzen bij de ontginning van westelijk Brabant.'' Met zulke verhalen hopen Van Harssel c.s. de exploitatie te optimaliseren. Gidsen geven al rondleidingen. Die eindigen met het nuttigen van een Bovendonks biertje.

Een eerste subsidieaanvraag naar de provincie is de deur uit. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bereid te investeren, mits Brabant mee doet. Van Harssel: ,,We verkennen nu alle subsidiemogelijkheden. Het doel van de overeenkomst is vooral de mogelijkheden te onderzoeken en gebruik te maken van ieders kennis. Wat kan er binnen de grenzen van een rijksmonument en kunnen we daar bijvoorbeeld het bestemmingsplan op aanpassen?''

Tot dat laatste is de gemeente Halderberge zeker bereid. Wethouder Hans Wierikx ziet een faciliterende rol voor de gemeente. ,,We ondersteunen het voornemen van de stichting, denken graag mee voor nog betere exploitatie.''