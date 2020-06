Celstraf voor steekpartij met stanleymes: ‘Dat het slachtoffer het overleefde, is niet aan u te danken’

Het voorval had plaats bij een woning voor arbeidsmigranten in Roosendaal. De verdachte kwam bij het pand aan met twee buitenlandse collega’s. Ze zouden daar worden gehuisvest door een uitzendbureau voor migranten. Hun werkgever had daar kennelijk kamers geregeld. Maar een Poolse bewoner zou niet geweten hebben dat zijn woonplek aan een ander was vergeven. Hij zag dat al zijn spullen uit het vertrek waren gehaald.



De jongen uit Guadeloupe zegt dat hij kort daarop buiten werd aangevallen. Naar zijn zeggen met een grote hamer. Hij pakte uit zijn achterzak een Stanleymes, dat hij voor zijn werk bij zich droeg. De Pool werd in zijn hoofd en nek gestoken en hield er ontsierende littekens in zijn gezicht en hals aan over.