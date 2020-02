Cel voor man die seks had met 15-jarige Rucphenaar

De man had grotendeels bekend wat hij had gedaan. Hij had alleen gezegd dat hij dacht dat de jongen 16 was. Eerst had die nog gezegd dat hij 20 was namelijk. Toen A. zei dat hij dat niet geloofde, zou de jongen hebben gezegd dat hij 16 was.



Nadat zijn vriendinnetje erachter kwam, stapten ze naar de politie. ,,Ik durfde niets te doen. Hij was heel dwingend en accepteerde geen nee'', zei het jonge slachtoffer daar over de verdachte.