Cees Nuiten (1946-2021) zei nooit nee, als het maar voor Stampersgat was

necrologieSTAMPERSGAT - In Cees Nuiten verliest Stampersgat een dorpsman in hart en nieren. Carnaval, een schone Weel, de wielerkoers of de leefbaarheid in het algemeen: Cees ontbrak nooit. Net als alle Nuitens in het suikerdorp trouwens. Op 75-jarige leeftijd is hij overleden.