Cees en Jeanette zetten zich in voor het imago van de varkenshouderij: ‘Beeld is soms eenzijdig’

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: het varkensbedrijf van Cees en Jeanette van den Broek in Oud Gastel

Amper twintig jaar is Cees van den Broek (nu 57) als hij vanuit Hilvarenbeek naar Moergestel verkast. Terwijl veel leeftijdgenoten op dat moment het ouderlijk huis verlaten om ergens in een studentenstad op kamers te gaan, gaat Cees de uitdaging aan om een eigen varkensbedrijf te runnen. Een veestapel van 35 stuks zeugen en 200 vleesvarkens.

Stamhouder

Quote Zij zochten iemand om het bedrijf over te nemen, en ik had daar wel oren naar Cees van den Broek ,,Dat was het bedrijf van mijn oom en tante”, legt hij uit. ,,Zij hadden geen kinderen en ik gold in de familie een beetje als stamhouder. Ik ben ook vernoemd naar mijn grootvader. Zij zochten iemand om het bedrijf over te nemen, en ik had daar wel oren naar.”



Cees mag dan jong zijn, ervaring in de stal heeft hij voldoende. Zijn ouders hadden een gemengd bedrijf met varkens, koeien en een stukje akkerbouw. Gevraagd of hij nooit overwogen heeft om, bijvoorbeeld, met de koeien verder te gaan, twijfelt Cees even. ,,Ja en nee. Het had gekund natuurlijk.”

,,Maar ik had ook nog een broer, Frank. Hij was veel meer de aangewezen persoon om het ouderlijk bedrijf voor te zetten. Hij zal al heel vroeg op de trekker. Ik daarentegen... Voor m’n twintigste wist ik ’t allemaal nog niet zo goed. Ik wilde in elk geval niet met m’n broer gaan knokken om die ene boerderij.”

Veel en hard werken

Na vijf jaar vertrekt Cees met zijn bedrijf uit Moergestel en vestigt zich in Oud Gastel. ,,Het bedrijf zoals ik dat in Moergestel runde, betekende veel en hard werken en geen gulden overhouden. Toen ben ik me gaan bezinnen en ben ik na gaan denken over de vraag: waar is wél toekomst?” Deze bleek te liggen in een groter bedrijf, en in het westen van Brabant.

In de tussentijd leert Cees Jeanette kennen. Zij is op dat moment nog bezig met een opleiding in de zorgsector. ,,Jeanette stond er volledig voor open”, zegt Cees. ,,Ik had me geen betere vrouw kunnen wensen.” De eerste jaren boert Cees in Oud Gastel alleen. Na de geboorte van hun oudste dochter besluit Jeanette haar baan in de verpleging op te geven om vol mee te gaan draaien in de varkensstal.

Meer vrijheid

Achteraf bezien is Cees blij dat het kwartje de kant van de varkenshouderij op is gevallen. ,,Als varkenshouder ervaar ik toch net iets meer vrijheid. Koeien moeten veertien keer per week gemolken worden. En hoewel varkens natuurlijk ook dagelijks verzorging en aandacht nodig hebben, is het toch anders.”

(Tekst gaat verder onder het kader)

Varkenscyclus ,,Het is op het moment niet allemaal pais en vree in de varkenshandel”, zegt Cees van den Broek. ,,We bevinden ons onderaan de varkenscyclus.” Het begrip varkenscyclus is een begrip uit de economiewetenschap en slaat op een mechanisme waarbij overschotten en tekorten van een bepaald product elkaar afwisselen. Hoge productprijzen leiden ertoe dat de productie opgevoerd wordt, waarna een overschot diezelfde productprijs omlaag drukt. Dit begrip wordt niet alleen toegepast op de varkenssector waar het de naam aan ontleed. Ook andere producten of diensten kennen een vergelijkbare cyclus. Bij kerstbomen en koffiebonen is het verschijnsel terug te zien, maar bijvoorbeeld ook bij kantorenpanden. De crux zit hem erin dat er een tijd zit tussen het moment waarop de productie wordt verhoogd en het moment dat dit tot uiting komt. Kerstbomen groeien vijf à zes jaar voor ze op de markt komen, kantoorpanden zijn jaren in ontwikkeling en varkenstallen moeten gebouwd of uitgebreid worden.

Die ‘vrije tijd’ besteedt Cees al jaren aan verschillende functies bij uiteenlopende belangenorganisaties en branchebedrijven. Noem een beetje een actieve varkenshouder, zeker in het zuiden van het land, en goede kans dat Cees hem of haar kent. En andersom kennen ze Cees waarschijnlijk ook.

Varkenswuppies

Op tafel prijken een aantal vrolijke roze varkenswuppies. ,,Die zijn van The Pig Story”, legt hij uit. ,,Ik ben lid van het dagelijks bestuur van het POV, de Producentenorganisatie Varkenshouderij. Een onderdeel daarvan is de PR-afdeling. Via de site thepigstory.nl laten we een eerlijk beeld zien van de varkenshouderij. In de media, en in de publieke opinie komt er soms een wat eenzijdig beeld naar voren. Daar willen we graag verandering in brengen.”

Quote Via de site thepigstory.nl laten we een eerlijk beeld zien van de varkenshou­de­rij Cees van den Broek

In het verleden was Cees voorzitter van ZLTO afdeling Halderberge. Diezelfde functie wordt nu bekleed door Jeanette (54), die eveneens een breed scala aan nevenactiviteiten op haar CV heeft staan.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Peter Braakmann

Energieneutraal

Cees en Jeanette startten in Oud Gastel met 150 zeugen en 600 vleesvarkens. Inmiddels is het bedrijf uitgebouwd tot 400 zeugen en 2500 vleesvarkens. ,,Energieneutraal, lékker varkensvlees”, vermeldt Cees met trots. ,,We proberen zoveel mogelijk circulair te denken.” Op de daken van de stallen liggen 2000 zonnepanelen. Goed voor een halve megawatt aan stroom. Ter vergelijking: dat is voldoende om 150 huishoudens draaiende te kunnen houden.

Waar mogelijk zetten Cees en Jeanette zich in om de beeldvorming rond de varkenssector ten goede bij te stellen. Met veel liefde en plezier laten ze zien wat ze doen en hoe ze dat doen. Bijvoorbeeld door mee te werken aan de landelijke opendagen geïnitieerd door ’s lands grootste grootgrutter.

Mocht er tijdens deze opendagen een groepje puberjongens langskomen, dan zouden de jongens waarschijnlijk wel een opmerking of twee te maken hebben bij het bordje aan de poort. ‘Sperma graag binnen in de kast’ valt er te lezen. De varkenshouder snapt het geginnegap dat dit op kan leveren, maar het juiste sperma, bewaard op de juiste tempratuur, is voor de fokker essentieel.

Genetica

,,Voorheen had ik een kast buiten staan”, legt Cees uit. ,,Maar bij strenge vorst of een zeer warme zomer bleek het lastig de tempratuur in de kast op de benodigde 17 graden te houden.” Genetica speelt een belangrijke rol in elk fokbedrijf. ,,Je kiest bij de inkoop van sperma ofwel voor snelle groei, ofwel voor een goede vleesontwikkeling.”

Daarnaast fokt Van den Broek op zeugen die zorgen voor zowel een hoog toomgewicht – met toom wordt het aantal biggen per worp bedoeld – als een hoge bigoverleving. ,,En daar slagen we bijzonder goed in, kan ik gelukkig zeggen”, aldus van den Broek.

Meer lezen? Wilt u meer lezen over West-Brabantse landbouwers? - Een boerderij zoals uit de kinderboeken: op deze Bredase boerderij vind je allerlei dieren en groenten - Abdijkaas, kerstbomen, kerstpakketten: op deze Oosterhoutse boerderij is van alles te vinden - Hier in Dongen worden zomerkoninkjes geteeld: ‘Een sexy product’ - Deze teler zorgt voor kerstsfeer bij jou in huis: ‘Hier bij ons groeit gezelligheid’