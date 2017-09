CDA-wethouder Hans Verbraak niet verkiesbaar in Roosendaal

Verbraak wordt volgende maand 64 jaar en hij is bezig aan zijn achtste aaneengesloten jaar als wethouder in Roosendaal. Daarvoor was hij 12 jaar raadslid, waarvan de helft fractievoorzitter van het CDA. ,,In mijn vakantie heb ik goed nagedacht over mijn toekomst. De voornaamste reden om te stoppen is dat ik vind dat het tijd is voor vernieuwing binnen het CDA. Ik heb het lang genoeg gedaan. Wat niet inhoudt dat ik het beu ben want ik zal me met alle kracht tot mijn laatste dag als wethouder inzetten voor onze gemeente.'' Over zijn ambities daarna, kan Verbraak weinig zeggen. ,,Ik zie wel wat op mijn pad komt.''