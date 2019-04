CDA: ‘Waarom bemiddelt burgemeester niet in kwestie Stroop Bosschenhoofd?’

BOSSCHENHOOFD - Eerst een boete opleggen en vervolgens praten over passende oplossingen. Het gebeurde in het dossier ‘geluidsoverlast café Stroop’. Voor de politieke fractie CDA Halderberge is dat de omgekeerde volgorde.

Fractievoorzitter Ad van Tetering heeft er vragen over gesteld aan burgemeester en wethouders. ,,Het is bekend dat er in het verleden vanuit de buurt regelmatig is aangegeven, dat de geluidsoverlast bij café Stroop niet voldoet aan de wettelijke eisen. Het college heeft uiteindelijk besloten handhavend op te treden met als gevolg, dat er een boete is opgelegd.’’

Aansluitend op de boete zegt wethouder Thomas Melisse met café-eigenaar Vincent van den Broek een gesprek aan te gaan om te komen tot een structurele oplossing. Van Tetering vindt dat gesprek prima, maar zegt dat de wethouder beter eerst bij de kroegbaas was langs gegaan en dan eventueel alsnog handhavend optreden. In vragen aan het college vraagt het CDA waarom hiervoor gekoezen is en of in de toekomst vaker eerst handhaving van kracht is en vervolgens de problematiek besproken.