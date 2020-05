CDA trekt woningbouwplannen voor Stampersgat in twijfel

De provincie heeft zich ten doel gesteld het woningtekort en leegstand terug te dringen, de omgevingskwaliteit te versterken en leegstaand vastgoed een nieuwe bestemming te geven. Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben het oude Staalunie-terrein voorgedragen. Overigens kan dat pas als de huidige huurder, de firma Mostert, weg zou trekken.

Het terrein aan de Fabriekstraat in Stampersgat is al jaren een zorgenkindje voor zowel gemeente als dorpsbewoners. Na het faillissement van Staal Unie lag het terrein aan de Mark jarenlang braak. Drie jaar geleden meldde Mostert, handelaar in tweedehands voertuigen, zich als nieuwe huurder bij de huidige eigenaar Reesink Staal.

Ijskast

Mostert beloofde de loodsen op te knappen, maar kwam in conflict met de gemeente over illegale buitenopslag van zijn handelswaar. Halderberge legde hem dwangsommen op. Door de verstoorde verhoudingen zette de ondernemer zijn plannen in de ijskast.

Beerendonk vindt dat het college met de aanmelding van het terrein bepaalde verwachtingen wekt bij de inwoners van Stampersgat. ,,Is het realistisch te veronderstellen dat het bedrijf binnen afzienbare tijd vertrekt naar een andere locatie?‘’, trekt hij de plannen in twijfel.

Ook wil hij weten of de mate van vervuiling van het bedrijventerrein van eerst een oude suikerfabriek, daarna sloop en tenslotte staalbedrijf in beeld is bij het college. ,,Welke kosten zijn er gemoeid met het saneren, zodat woningbouw mogelijk wordt. Kunnen we daarvoor aankloppen bij de provincie?‘’