CDA teleurgesteld nu NS-balie toch sluit

Online

,,Dit is wel erg teleurstellend", zegt Sebastiaan Hamans (CDA), destijds een van de indieners van de motie die in maart unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. In eerste aanleg verklaarde de NS de sluiting door erop te wijzen dat steeds minder mensen fysiek aan kaartje op het station kopen en dat steeds meer tickets online worden aangeschaft.

Personeelstekort

Vorige week kwam de NS met het argument dat de balies in Roosendaal en in tientallen andere plaatsen gaan verdwijnen in verband met een personeelstekort. Sebastiaan Hamans: ,,Personeelstekort. Dat is een andere reden dan eerst is aangegeven. We begrijpen dat dit een tijdelijke ontwikkeling is. We zouden graag zien dat de balie blijft, te meer omdat de NS ook aan tafel zit bij het overleg over het vernieuwen van het hele stationsgebied.”