CDA: ,,Rucphen krijgt wel de lasten, niet de lusten van vliegveld bij buren.’’

16 oktober ,,Mag ik je vragen eerst je handen te ontsmetten?” vraagt Natascha Vriens, eigenaresse van sportschool FitPlus in Bergen op Zoom. Dat is nog maar één van de vele regels die in deze sportschool worden gehanteerd. ,,We hebben hier veel ouderen die lid zijn, dus we doen ons best alles zo goed en veilig mogelijk te doen.”