CDA Halderberge: ‘Vervang de plakborden door hufterproof Trotters’

Trotters zijn mobiele buitenreclamedragers op een betonnen voet met een in hoogte verstelbare zuil en een dubbelzijde beelddrager. Maar voor CDA-raadslid Ad van Tetering nog belangrijker: het is hufterproof. ,,In Etten-Leur en Roosendaal staan ze al. Wij willen af van verkiezingsvandalisme, kennelijk kan dat maar op één manier: deze professionele borden plaatsen.‘’

De actiegroep Voorpost kondigde tevoren via social media aan actie te voeren in West-Brabant. De slogan bij de Europese verkiezingen van donderdag luidt ‘sloop de EU'. Bij de provinciale verkiezingen was de boodschap: ‘Wil je ons land spoedig dood? Stem dan groen of rood!‘ Voorpost is een van oorsprong Vlaamse nationalistische actiegroep die zich heeft uitgebreid naar Nederland. De actiegroep zou banden hebben met het Vlaams Blok. Het is niet duidelijk of de nationalistische groep ook achter de bekladdingen en het weghalen van verkiezingsposters zit. Burgemeester Jobke-Vonk zei eerder bekladdingen zo snel mogelijk weg te halen net als over elkaar geplakte verkiezingsaffiches. Tegen een correct geplakte poster van Voorpost kan ze weinig beginnen. ,,Dat valt onder vrijheid van meningsuiting al sta ik er in het geheel niet achter.”