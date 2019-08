CDA Halderberge: gemeente reageer sneller op meldingen eikenprocessierups

Aanleiding voor de vragen van de CDA-fractievoorzitter is de wildgroei van exoten als het Jacobskruiskruid en de Japanse Duizendknoop in bermen en plantsoenenen. Volgens Van Tetering zijn de planten schadelijk voor de wegen en de verdere natuur. ,,In andere gemeenten worden ze bestreden, ik wil weten wat Halderberge eraan doet en wat de kosten zijn om deze invasieve exoten te verwijderen.‘’

Distelbestrijding

Van Tetering vraagt zich ook af of de distelbestrijding nog van toepassing is. ,,Langs de Oudenbossche Koepelbaan is het aantal distels vele malen groter dan voorgaande jaren.‘’ Hoewel die weg in beheer is bij de provincie, wil het Hoevense raadslid toch dat de gemeente actie onderneemt om verdere zaadverspreiding te voorkomen.

De verplichting om distels te bestrijden gaat terug tot de 19de eeuw, toen landbouwers nog met blote voeten op het land werkten en bemesting met paardenmest gangbare praktijk was. Boeren kwamen jarenlang in aanmerking voor Europese subsidies mits ze hun akkers distelvrij maakten. Met de landbouwmechanisatie is de distelbestrijdingsplicht achterhaald, maar de Nederlandse wetgeving nooit op aangepast.

Traag