CDA: ,,Bestempel Staalunie-terrein als lastige locatie.''

In vragen aan het college van Halderberge haalt hij de plannen van minister Kajsa Ollongren aan om een fonds in te richten waarmee industrieterreinen getransformeerd worden tot woongebieden. Het fonds is bedoeld om ondernemers te stimuleren om bodemsanering toe te passen of bedrijven uit te kopen. Beerendonk: ,,Stampersgat is een voorbeeld van een dorp dat qua woningbouw op slot zit. Door de geurcirkels van de Suiker Unie enerzijds, door provinciaal beleid anderzijds. Eén van de weinige uitbreidingsmogelijkheden zou het Staalunie terrein kunnen zijn.''

Daar zit nu echter nog de firma Mostert, waarmee de gemeente in de clinch ligt over de buitenopslag van rollend materieel. Halderberge meent dat zoiets in strijd is met het bestemmingsplan. De advocaat van Mostert heeft stukken opgevaard, waaruit blijkt dat de gemeente in een eerder stadium wilde afwijken van dit bestemmingsplan. De kwestie komt binnenkort voor de Raad van State.

Beerendonk refereert aan het raadsprogramma waarin het Staalunie-terrein aan de Fabriekstraat genoemd wordt als voorbeeld van een 'duurzame bestemming ten behoeve van de leefbaarheid van de kleine kernen.' Hij wil weten in hoeverre het college de plannen van de minister kent en in hoeverre het Stampersgatse industriegebied daarin past. ,,Wat zijn de stappen om het terrein een duurzame bestemming te geven in de vorm van woningbouw?''