CBR blijft ook de komende jaren in Roosendaal, rijschoolhouders blij

Verbouwing

Volgens Heldens wordt er binnen twee weken begonnen met een verbouwing om alle aanpassingen mogelijk te maken. Die moet dan eind december klaar zijn. Examens kunnen in de tussentijd gewoon doorgaan. Door een extra examendag in te voeren en examens meer te spreiden, hoopt het CBR wat meer rust te scheppen in het gebouw. Heldens: ,,Zeker als iemand gezakt is, wil je in alle rust uit kunnen leggen waarom.''

Blij

De Roosendaalse rijschoolhouders zijn in hun nopjes met het besluit van het CBR, laat Stef Peek van de gelijknamige rijschool uit Fijnaart weten. Peek is woordvoerder van de actiegroep van rijschoolhouders die vorig jaar in het verweer kwam toen bekend werd dat het CBR overwoog uit Roosendaal te vertrekken. Die plannen zijn uiteindelijk van de baan gegaan. ,,Dis is geweldig nieuws, inderdaad. Ik verwacht dat we zeker de komende tien jaar weer examens in Roosendaal kunnen houden. Het CBR investeert toch niet voor niets in deze locatie?''

Geen theorie

Overigens wordt het in het vernieuwde CBR niet mogelijk om ook theorie-examen te doen. Beginnende chauffeurs in West-Brabant zullen daarvoor uit moeten blijven wijken naar examenlocaties in Goes of Breda. Heldens: ,,Die examens zijn de laatste jaren flink vernieuwd, dat gebeurt nu allemaal met touchscreens. Een flinke investering, dat is niet rendabel voor Roosendaal. Daarbij gaan we er vanuit dat die reis eenmalig is, bijna iedereen slaagt in één keer voor zijn of haar theorie.''