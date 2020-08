Cateraar Patrick van Elteren snapt klanten wel: bij een feest wil je uitpakken

Even leek het de goede kant op te gaan in het jaar, waarin hij al een omzetverlies van veertig procent incalculeert. ,,Dat was toen Rutte aankondigde dat op 1 juni horeca openging en wij weer enigszins mochten cateren.’’ De vreugde was van korte duur, want een paar maanden later had de premier het gemunt op de thuisfeestjes. Maximaal zes gasten in huis. De jongste maatregel sloeg bij Patrick in als een bom. ,,Zie dan nog maar eens een feest te bouwen?’’