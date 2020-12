Casa Luigi: temperamentvol wonen in nieuwe appartementencomplex Sint Willebrord

,,Van een doorn in het oog naar het kroonjuweel van Sint Willebrord‘’, zo presenteerden maandagmorgen op het gemeentehuis Wally Gijzen en Daan Luijkx de nieuwbouwplannen voor een historische plek in het hart van het dorp.

Voor de bouw van 18 appartementen moeten drie panden aan de Dorpsstraat wijken. Het is op deze tweeduizend vierkante meter waar de geschiedenis van het befaamde IJspaleis begon en straks ‘weldadig wonen is in één van de achttien parels van appartementen'.

Nadat de laatste fritesbakker in 2005 uit de vroegere bedrijfspanden wegtrok, kwamen de huizen leeg te staan. Eerdere nieuwbouwplannen met enkele vrijstaande huizen liepen op niets uit. Voor appartementen ving Wally Gijzen in 2009 bot bij de makelaars. ,,De tijd was er kennelijk nog niet rijp voor.‘’

Het aanzicht van de Willebrordse hoofdstraat werd er al met al niet beter op. Vorig jaar vroeg accountant Daan Luijkx aan Gijzen er samen nog eens naar te kijken. ,,Met de sentimenten van vroeger dachten we na over een invulling, die aansluit bij de Willebrorders. Appartementen ja, maar dan wel met allure, rijk gedetailleerd en van alle gemakken voorzien‘’, aldus Luijkx, ,,De gemeente Rucphen haakte aan en werd al even enthousiast. Samen besloten we het gebouw een stuk achter de oorspronkelijke rooilijn te plaatsen, zodat er een voortuintje ontstaat.‘’

Met alle neuzen dezelfde richting uit en de natuurwerkgroep Rucphen, die meedacht over de plaatsing van nestkastjes bij sloop van de panden, kon de Achtmaalse ontwerper Reggie Mathijssen aan de slag. Omdat het perceel op welstandsvrij gebied ligt, kreeg hij de vrije hand in vormgeving en kleurstelling van het gebouw. ,,Bovendien realiseren we een bijna energie neutraal gebouw. Alle appartementen zijn voorzien van een luchtwarmtepomp en eigen zonnepanelen.‘’

Het ruimtelijke karakter van de ‘locatie Oud IJspaleis’ wordt nog versterkt door een afgesloten parkeerterrein achter de appartementen, toegankelijk middels een slagboom in Dahliastraat. ,,Dat geeft een veilig en geborgen gevoel aan de bewoners, die een eigen buitenberging en parkeerplaats krijgen‘’, vult Gijzen aan.

De appartementen variëren in grootte van 78 tot 84 vierkante meter. Die worden tot in detail afgewerkt. ,,Ter vervolmaking van ieders droompaleis maken de kopers hun eigen keukenopstelling en vloerafwerking.‘’ De woningen komen in een prijsklasse van 258.500 tot 311.400 euro vrij op naam. Luijkx zegt dat er bij de twee ingeschakelde makelaars al veel geïnformeerd wordt naar de woningen, waarvan nu de naam bekend is gemaakt. ,,Casa Luigi verwijst niet naar een persoon of vroegere naam. Het is Spaans en temperamentvol. Daar houden we op Willebrord wel van.‘’