Caroline Cars moet dwangsom toch betalen

Het bedrijf was gevestigd aan de Nachtegaalstraat, maar is intussen verhuisd naar een bedrijfspand aan de Bremstraat. Desondanks komt het niet onder de vorig jaar opgelegde dwangsom uit.

,,Schandalig", vindt eigenaresse Caroline Heeren. ,,Wij hebben enorm ons best gedaan om alles rond te krijgen. Het bedrijf is verhuisd, hebben veel geïnvesteerd in het nieuwe pand en nóg moeten we het hele bedrag betalen."

Volledig scherm Zo was de situatie eind 2018 in de Nachtegaalstraat. © Florence Imandt

Heeren is zwaar teleurgesteld over het gebrek aan medewerking van de gemeente Rucphen. ,,Ze hadden de boete bijvoorbeeld kunnen halveren of helemaal tot nul terugbrengen. Er is totaal niet met ons meegedacht over extra kosten zoals de aankoop van het bedrijfspandje en verbouwing daarvan.”

De dwangsom liep op

Begin 2018 legde de gemeente een dwangsom van 5.500 euro op. Dat bedrag moest betaald worden in geval het bedrijf door zou gaan met de autohandel aan de Nachtegaalstraat.

Caroline Cars bestreed dat autohandel op die plek illegaal zou zijn en haalde de termijn niet, waarbinnen een en ander opgelost moest zijn. Daarom liep de dwangsom op naar het maximale bedrag van 16.500 euro.

Quote We zitten met ons handen in het haar, het is nogal een groot bedrag Carolien Heeren, Eigenaresse Sweet Caroline Cars

Het bedrijf maakte bezwaar tegen dat bedrag en vroeg tijdens een hoorzitting afgelopen juli om coulance omdat de illegale situatie in de Nachtegaalstraat nu is opgeheven. ,,Maar daar heeft het college van B en W zich niks van aan getrokken", zegt Caroline Heeren. ,,Nu zitten we met ons handen in het haar. Want ja, het is nogal een bedrag.”

Normale procedure volgens de gemeente

Wethouder René Lazeroms (vergunningen) bevestigt dat het college van B en W het advies van de hoorcommissie in de kwestie heeft overgenomen.

,,Tja, als een dwangsom eenmaal verbeurd is verklaard, gaan we over tot invorderen. Dat is de normale procedure. Dat besluit blijft bestaan, ondanks dat de illegale situatie nu niet meer bestaat. Ze zijn te laat tot verhuizing overgegaan."

Volledig scherm René Lazeroms © Gemeente Rucphen

Wanneer mensen moeite hebben met betalen, kunnen ze om een betalingsregeling vragen, zegt Lazeroms. ,,Of beroep instellen bij de rechtbank.”

Geen beroepsprocedure meer

Dat laatste gaat het bedrijf niet doen. ,,Dat hebben we eerder ook al gedaan en levert niks op", zegt Caroline Heeren. ,,Het kost alleen maar veel extra geld.”