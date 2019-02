Carnavalswoensdag is aan de Moederkes

Zaal Geerts is dan wel geschiedenis, de benedenruimte van Unieke Werken is met de carnavalsdagen beschikbaar. Vanaf 20.30 uur worden de moederkes verwelkomd. De muzikale boventoon is rock 'n roll, naast vertrouwde carnavalsdeunen. Het verkleedthema is ‘Around the clock’, geënt op het motto van Meekrapdurp ?Waor's de tijd .

Het Moederkusbal is in bijna een kwart eeuw uitgegroeid tot het grootste bal in het dorp, waar de carnavalstraditie inmiddels 66 jaar oud is. Aan de deur wordt streng toegezien of er geen mannen binnen glippen. Halverwege de avond is alleen de Raad van Elf welkom, mits natuurlijk in vrouwenkleren. Het Moederkusbal begint om 20.30 uur.