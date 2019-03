Volledig scherm Carnavalsmotto Roosendaal in 2020: Draai 't mar om Foto Inge Jacobs © Foto Inge Jacobs Het hele feest draait om de leut in Tullepetaonestad , het motto voor 2020 is: Draai ’t mar om. Volgens de stichting Carnaval, draait elke Tullepetaon om de Oogeid heen. Als de Oogeid de stadssleutel uitgereikt krijgt van de nieuwe Roosendaalse burgemeester zijn de rollen omgedraaid.



Het nieuwe motto heeft zelfs betrekking op het jaartal, dat is om te draaien en dan staat er nog hetzelfde.

In 2020 zal in Nispen het geld rollen, de lades zullen op en neer gaan en misschien dat er zelfs een station van de NS komt, want het motto is dan ’t Mot Schuive.

In Heerle zal het leutig volk in 2020 de ogen niet op de weg gericht houden, want veel mensen gaan de lucht in kijken. Het motto Ut staot in de Sterre zou best wel eens tot botsingen kunnen leiden.

In Wouw wordt het misschien wel gevaarlijk in 2020. Met net nieuwe motto D’r zit schot in, zou er best wel eens geschoten kunnen worden in het dorp. Maar misschien worden er wel schotten gebouwd om vreemd volk buiten de deur gehouden.

Moerstraten wordt kansrijk in de toekomst. Het motto wordt daar We waogen ut erop en of dat nu een gokje wagen wordt of dat er nieuwe wagens door het dorp gaan rijden. De tijd zal het leren.