Carnavalsgroep de Fatsisters uit Kruisland stopt ermee: 'Je moet stoppen op je hoogtepunt'

KRUISLAND - Vergeleken bij een vergadering van de Fatsisters in Kruisland is een kippenhok een oase van rust. Ideeën, meningen of gewoon de laatste dorpsnieuwtjes: het komt allemaal op tafel. En dat maal zeventien met de nodige hilariteit. Ga er maar aanstaan als notulist. ,,Ik zie er niet voor niets zo oud uit'', verzucht Lia Hack, die die ondankbare taak heeft.

Er valt overigens nooit een onvertogen woord. Gezelligheid gaat voor alles bij de Kruislandse carnavalsgroep: wijntje erbij en _ vaste prik_ genoeg hapjes om het hele dorp in leven te houden. Want ze heten niet voor niets de Fatsisters.

Dikke konten en pronte borsten

Zeventien jaar zijn de zeventien Fatsisters, allemaal woonachtig in Kruisland, er al weer bij in de jaarlijkse optocht in Pompedurp. In 2000 begonnen ze met een in paarse gewaden gehuld gospelkoor à la Sisteract. En toen al met die dikke konten en pronte borsten waaraan je een Fatsister al van verre herkent. Voor het interview hebben ze alle pakken uit het verleden meegenomen. Een feest van herkenning. Sommigen waren al in de kliko beland, maar zijn er te elfder ure toch weer uitgevist. ,,Altijd handig bij themafeestjes.''

Want de Fatsisters houden het voor gezien. Het wordt voor sommige dames, in leeftijd variërend van 50 tot 67 jaar, wel erg druk. Bep van Merriënboer, toch een beetje het creatieve brein van de club: ,,Je moet stoppen op je hoogtepunt.''

Prijzen

Ieder jaar vergaderen ze zich avondenlang suf over hoe ze aan het carnavalsmotto hun eigen, creatieve draai kunnen geven. ,,Het mag nooit te voor de hand liggend zijn'', omschrijft Els den Tuinder. En niet zelden popt de volgende ochtend in de whatsapp-groep een nieuw idee op en wordt alles weer helemaal omgegooid. ,,We hebben elk jaar veel uit te leggen over onze gedachtekronkels, ook aan de jury'', lacht Lisette de Jong. Maar uiteindelijk snapte die het toch altijd wel, want de Fatsisters vielen steevast in de prijzen bij de optocht in Pompedurp. ,,We hebben altijd de eerste prijs gewonnen, op een jaar na, toen werden we tweede'', zegt Bep trots. ,,En dat was nog met ons mooiste pak ook, die koningsjas. Maar daar hadden we weer niet zo'n uitgebreide act bij.'' ,,Het is ook altijd het plezier en de lol die we uitstralen'', verklaart Rikie Antens de successtory van de Fatsisters.

Met de act ' 'T zit gebakke' wonnen ze in 2007 zelfs in Roosendaal de publieksprijs. Een zwembad vol kunstzwemmende dames, natuurlijk mét choreografie en allemaal een knijper op de neus. En iedereen zijn eigen, precies passende gat in dat grote blauwe zeil. Bep laat de badmutsjes zien, elk bloemetje en elk glittertje op zijn plek. Want de term Pietje Precies lijkt voor de Fatsisters uitgevonden te zijn. Alles moet precies op zijn plek en bij iedereen precies hetzelfde. Lia Hack bladert terug naar een 'beknopt verslag' uit 2015: 'De diadeem moet 2,34567 cm boven de rode stip zitten.'

Uit met een knal

Dit jaar zijn ze voor het laatst te zien in de optocht in Pompedurp, waar ze jaar in jaar uit met de prijzen gingen strijken. Wat ze gaan doen blijft een verrassing, maar het belooft weer een heel spektakel te worden. ,,We gaan uit met een knal'', belooft Dian van Zantvliet.