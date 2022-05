Carnavals- en theaterman Bert geëerd met eigen plek in Stadsgezichten: ‘Als ik maar in de schouwburg kan zijn’

U heeft gespeeld, geregisseerd, geproduceerd en was ook op andere manieren betrokken bij cultuur in Roosendaal. Is die liefde voor het podium al vroeg ontstaan?

,,Ik ben een echte Roosendaler. Geboren in de Damstraat, in de mooie tijd, toen het nog een woonstraat voor kleine middenstanders en mensen met vrije beroepen was. Er reden geen auto’s, de straat was van de kinderen. De tijd van de onschuld. De eerste bar kwam in 1964, het Catshuis. Die transformatie van een woonstraat naar een straat vol kleine horeca en weer terug naar woonstraat heb ik van nabij meegemaakt.”