‘Carnaval is voor ons nog steeds heilig’

Stijn: ,,Wij waren op school de jongens die van de andere kant van Roosendaal kwamen. Dus we fietsten altijd samen overal naartoe: school, de voetbal, uitgaan. Zo hebben we samen duizenden kilometers gefietst.”

Pieter: ,,We hebben elkaar vaak genoeg uit de kroeg gevist.”

Stijn: ,,En dan om twee uur ’s nachts vanuit de Oude Danserije nog even pizza eten op de Markt.”

Pieter: ,,Stijn en ik deden al snel veel samen: op dansles bij Ad de Bra, en dan door naar een wedstrijd van RBC, toen nog op De Luiten. In die jaren ontstond ook al snel een hechte vriendengroep van een man of tien. Dat is nog steeds zo. We zijn ook vaak samen op vakantie geweest.”