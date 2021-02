Carnaval in Tullepetaonestad: toch een paar uurtjes in de vrieskou op de Markt

Prutijs, prutcarna­val. Behalve voor de enkelingen

17:47 Winnaar in de categorie enkelingen. Ik vond het bij de prijsuitreiking in het bomvolle zaaltje altijd nogal sneu klinken. Het was de deelnemer aan de optocht, die in zijn jeugd als laatste gekozen werd met gym. De man bij wie ze altijd nét loslieten in de polonaise. De Einzelgänger op de uitgestorven skipiste ver na carnaval. De Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee, de eenzaamheid is soms erger met z'n twee uit het liedje van Klein Orkest.