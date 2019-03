Carnaval in swingend bigbandjasje op Halfvastenbal

Carnavalskraker

Valley Sound Big Band begon vorig jaar met het Halfvastenbal en zet die traditie in wording nu met succes voort. Daarbij heeft VSBB de hulp ingeschakeld van een keur aan Roosendaalse gastvocalisten zoals Margot Schrauwen, Marion Emmerik, Haroun Hijman, Stikkes Nuuwt, De Sjoekel, Leonardus, Matt en Stef Broos, Jurgen Huigen en Stephan Notenboom en gastmuzikanten. Of het nu een bekende carnavalskraker is, 'Papa was a poor man' van Jack Jersey of de klassieke Trostune 'Ella' van die andere beroemde Roosendaler André Moss, oftwel Dries Patijn: ze krijgen allemaal een swingend bigband-jasje en dat zit zowel de muzikanten als de zangers gegoten. ,,Heerlijk toch, zingen met zo'n band'', vindt Haroun Hijman, als hij net op gloedvolle wijze zijn Tullepetaonse versie van Sonnevelds Het Dorp ten gehore heeft gebracht. 'Langs het tuinpad van mijn vader' wordt 'langs het pad van de Verfraaiing' en zo krijgt wel meer muziek deze zondagmiddag een Roosendaals sausje. De Sjoekel, oftewel Wessel Croonen weet het publiek zelfs te enthousiasmeren tot een minipolonaise.

'Wat zullen we drinken' is het bekende lied van Bots dat door Mat Broos gezongen wordt. Een vraag die deze middag makkelijk te beantwoorden is. Halfvasten is ook de dag dat de laatste neutbonnen kunnen worden opgemaakt. En dat gebeurt ook, niet alleen bij het Halfvastenbal, maar ook bij de kroegen in de Roosendaalse binnenstad. Als je de leutige foto's op het beeldscherm ziet, zou je verwachten dat iedereen dik door zijn bonnen is geraakt. Maar dat is niet zo, weet kroegbaas Haroun. ,,We weten wat er is verkocht en wat er is ingeleverd. En er zwerven nog heel wat neutbonnen rond in de stad.''