Carnaval in Rucphense dorpen speelt zich op straat en in cafés af

Maar bij slecht weer is dorpshuis Agora nu een passend alternatief, want ook binnen mag na vrijdag immers carnaval gevierd worden. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr wijkt nog één keer af van het protocol. Ze reikt de sleutels niet uit op het gemeentehuis maar het voltallige college maakt per bus een rondrit langs de vijf dorpen en laat bij elke prins de juiste sleutel achter. Rucphen RTV volgt dat alles op de voet, zodat het thuisfront genoeg mee krijgt van carnaval.

HIK

Na dat zaterdagochtendritueel begint overal het feest. In Kraaienrijk met 9 dweilbands en artiest Johnny Purple. Op zondag een alternatieve optocht en op maandag geeft bouwclub HIK een cursus wagens bouwen aan de jonge Kraaien. In De Heerlijkheid 1810 is het Roze Maandag.

In het Sprundelse Nachtuilenrijk is vrijdag in De Trapkes al het Kluppebal. De Drie Zwaantjes heropent carnaval met een Foute Party en De Coop ontvangt feestgangers op het Nachtuilenbal, Brakkenbal en Viva Hollandia. De jeugd kan vier dagen achtereen in het dorp speuren naar ‘nachtuiltjes’. In de sporthal is prins Dave zaterdag te midden van de jeugd en hij jureert de versierde gevels.

Leutige spelletjes

In Heikneuterslaand oftewel Sint Willebrord is vooral café De Kwast spil van carnaval. Vrijdag krijgt prins Hendrick al de sleutel op basisschool Heidelinde. Op het schoolplein staan leutige spelletjes. Het Kwast-bal houdt de gedreven Heikneuters gedurende de vier dagen wel van de straat.

In Torensjouwerslaand begint het feest vrijdagavond met een caranvalsdisco in D'n Hoge Dries. Zodra prins Peer de sleutel in handen heeft kan ook Schijf los. Zondagmorgen zijn de Torensjouwerkes bijeen op speelboerderij Den Scherpenberg en zondagmiddag is het tonpraten in d'n Hoge Dries. Maandag tenslotte nog een bingo voor 55-plussers.

Goud van oud

Grasduinersdurp viert vrijdag het ‘Einde Coronafeest’ in café Kerkzicht. Zaterdag krijgt prins Gudo z'n sleutel en worden oud-Hollandse spelletjes gespeeld plus de gevelversierwedstrijd, zondag de quiz ‘goud van oud’ en maandag het Narrekesbal in De Nieuwenbergh. Met ‘De Leste Avond’ in Kerkzicht komt op 1 maart een einde aan dit opkrabbelende carnaval.