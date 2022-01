Carnaval in Mastepinnelaand coronaproof met een omgekeerde optocht

De deelnemers dienen zich voor vrijwel alle activiteiten vooraf op te geven. Zo denkt de stichting het carnavalsgevoel in Mastepinnelaand, onder het motto Dur Val Wa Te 44, op te laten bloeien.

,,We hebben het reguliere programma helemaal geschrapt en onderzocht wat wel mogelijk is. We horen zoveel berichten over wat er allemaal niet doorgaat. Wij hebben voor de positieve insteek gekozen", zegt Erik van Turnhout, sinds 2006 prins Erik I. Carnaval met Pinksteren is geen optie in het dorp. Het begint vrijdag 11 februari met de Foute Moederkesbal Thuis Bingo. Een dag later is het tijd voor De Openlucht Kindermiddag waarna op zondag het eerste weekend wordt afgesloten met De Pinse Thuislunch.

Een act opvoeren

Speciaal voor het 44-jarig jubileum worden de rollen zaterdag 19 februari omgedraaid voor De Omgekeerde Optocht. ,,We rijden een route door het dorp", legt Van Turnhout uit. ,,De mensen langs de route kunnen hun huis versieren of een act opvoeren in de voortuin. Wij rijden de route - als het kan met de prinsenwagen - en beoordelen wat de mensen doen.”

Volledig scherm Logo 44 jaar carnaval in Wouwse Plantage. © SKC

Zondag 20 februari is de jubileummiddag. Dan is de première van het jubileumprogramma, dat het weekend daarop op Zuid-West TV wordt uitgezonden. Dinsdagavond 1 maart wordt de carnaval afgesloten met een online afsluitingsavond waarbij ook het motto voor 2023 bekend gemaakt zal worden.

Carnaval ging in 1978 in Wouwse Plantage van start met Huub Raaijmakers als prins Huub I en met als motto Wù zien ùt zitte. een jaar later, in 1979 trad Peter van Terheijden aan als prins Peer I. Hij voerde het carnavalsfeest in Mastepinnelaand aan tot en met 1993, toen Arian Tak de scepter overnam. Hij bleef zeven jaar in functie. Van 2002 tot en met 2005 werd de leutstoet aangevoerd door prinses Mèrie. Sindsdien is Erik van Turnhout met carnaval de grote man in het dorp.

Zie ook mastepinnelaand.nl.

Volledig scherm De prinsenwagen van het Mastepinnelaand (Wouwse Plantage) is in februari 2020 in aantocht. © John Balemans