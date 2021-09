Carina de Rooij 25 jaar kunstenaar: ‘Het draait om diepte, toon en spanning’

Als kind tekende en schilderde de in 1963 in Oud Gastel geboren Carina Janssens al veel. Vanaf haar achtste met olieverf al en regelmatig abstract. ,,Als je als kind hoort zeggen dat je ergens in uitblinkt werk dat stimulerend. Ik had ook een goede leraar met leuke opdrachten. Dat alles heeft me als schilder gevormd. Ik was snel uitgekeken op realistisch werk. Vrijheid krijg je als je het realisme vrij laat.”

Volledig scherm Carina de Rooij © Willem Jongeneelen Als dorpsmeisje vertrok ze onbevangen richting de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Daar gingen haar ogen nog verder open. Ik werd gewezen op een kubistisch biljart met een hap eruit, een schilderij van George Braque. Ik hoorde dat je daar ook naar kon kijken alsof je er boven hing. Ik leerde anders kijken en hoop dat ook dat bij mijn werk doen.”



Het draait om diepte

Opleiding, visie en techniek hebben geleid tot een heel eigen stijl. Fascinerende collages op knotsen van doeken, opgezet met behulp van slechts twee kleuren: ivoor zwart en titaan wit. ,,Ik zie mijn werk als abstract, opgebouwd uit realistische fragmenten. Boeiend, zonder dat je precies ziet wat het is. Het draait om diepte, toon en spanning. Ik componeer zowel wetenschappelijk als verstandelijk, maar er zit geen boodschap achter.”

Het eerste werk in die stijl kwam tot stand als opdracht voor een openbare ruimte in het gemeentehuis van Halderberge. ,,In het project In Water schilderde ik daarvoor badende mensen. Ik vond al die naakte mensen niets voor in een gemeentehuis. Zo ontstond iets niets. Zonder kleur, om de fragmenten meer één geheel te laten vormen.”

Lesgeven steeds leuker

De uitgangspunten voor de 50 leerlingen die ze wekelijks les geeft zijn anders. Daarbij richt ze zich qua begeleiding volledig op wat een individuele cursist nodig heeft. ,,Les geven begon uit noodzaak. Ik ben het steeds leuker gaan vinden en zou het niet meer kunnen missen. Zelfs online, in coronatijd, kwamen we in groepen tot prachtige resultaten. Het portret dat Jolien Buijk van Morgan Freeman is door de Amerikaanse acteur hoogstpersoonlijk op Instagram geplaatst. Het gevolg: ruim 139.000 likes!”

Expo Carina de Rooij & haar cursisten: 4 september van 10.00 – 16.30 uur in haar atelier, Vierschaarstraat 13-01 Oud Gastel. Op 5 september is de expo voor genodigden.