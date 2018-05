CannaWijzer: drugsbeleid gemeente Roosendaal is onverantwoord

ROOSENDAAL - Het is onverantwoord dat de nieuwe Roosendaalse coalitie eerst de uitkomsten van legale wietexperimenten afwacht voordat er überhaupt wordt nagedacht over het openen van een coffeeshop. Dat vindt de Stichting CannaWijzer, een landelijke consumentenorganisatie die voorstander is van legale verkooppunten van wiet.

Bedenkelijk

,,De eerste uitkomsten van de wietexperimenten worden pas verwacht rond 2022. Wij vinden het bedenkelijk dat Roosendaal het onverantwoorde drugsbeleid nog minstens vier jaar op zijn beloop zal laten. In deze stad is sprake van overlast, drugscriminaliteit en een onveilig gevoel. Wij zijn ervan overtuigd dat de opening van minstens één legale coffeeshop voor minder overlast zorgt", aldus Dimitri Breeuwer, voorzitter van CannaWijzer. Hij hoopt dat het onlangs opgestelde bestuursakkoord van Roosendaalse Lijst, GroenLinks, VVD en CDA kan worden aangepast. De gemeenteraad praat dinsdag over dit akkoord.

Gecertificeerd

Breeuwer pleit opnieuw voor de komst van legale verkooppunten van softdrugs. ,,Roosendaal kan een groot deel van de problemen een halt toeroepen door het toestaan van één of meerdere gecertificeerde coffeeshops. Inwoners moeten wat ons betreft de mogelijkheid hebben in een veilige omgeving cannabis te kunnen kopen en niet te worden geconfronteerd met een schimmige, illegale markt. Met goede afspraken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de drugsproblematiek aan te pakken, kan er een beter leefklimaat ontstaan. Bovendien is er dan controle op de verkoop van softdrugs, kan er voorlichting worden gegeven en is er samenwerking met hulpverlenende instanties."

Quote De raad kan ook een proef met een coffeeshop kunnen steunen. Na vier jaar kijken wat het heeft opgeleverd Dimitri Breeuwer

Om overlast van buitenlandse bezoekers (de massale aanwezigheid van drugstoeristen was voor Bergen op Zoom en Roosendaal in 2009 mede aanleiding de coffeeshops te sluiten) te voorkomen, is het volgens CannaWijzer verstandig het zogeheten I-criterium te hanteren. Met dit middel mogen alleen meerderjarige Nederlanders softdrugs kopen. ,,En als de de gemeenteraad het nog niet aandurft een definitief besluit te nemen, zou een proeftijd van vier jaar ook een uitkomst zijn bij het verlenen van een gedoogvergunning. Bij aanvang kan een nulmeting worden gedaan. Na die periode wordt dan bekeken of de veiligheid op straat is verbeterd."

De nieuwe Roosendaalse coalitie wil de komende vier jaar volop inzetten op preventie en de aanpak van drugscriminaliteit. Binnen de coalitie is GroenLinks de enige partij die de terugkeer van een legale coffeeshop op korte termijn steunt. CDA en VVD voelen niks voor een terugkeer en Roosendaalse Lijst wil verder onderzoek afwachten.