Canadese priester James Mallon grote ster op conferentie in en rond basiliek Oudenbosch

OUDENBOSCH - Met de Canadese priester James Mallon als trekpleister stroomt de basiliek van Oudenbosch over ruim een maand twee dagen vol belangstellende parochianen en geestelijken uit Nederland en Vlaanderen. Het bisdom Breda is gastheer van de conferentie en heeft Oudenbosch alias Klein Rome als locatie uitgekozen.

De organisatie heeft inmiddels duizend aanmeldingen. Daarmee is de conferentie feitelijk al uitverkocht. Er wordt inmiddels gewerkt met een wachtlijst. De tweedaagse conferentie getiteld ‘De missionaire parochie - Als God renoveert’ is op 24 en 25 maart. Hoofdspreker is father James Mallon, auteur van het spraakmakende boek Divine Renovation, dat vorig jaar vertaald werd in het Nederlands: Als God renoveert.

In het boek legt hij uit hoe zijn Canadese parochie veranderde in een gastvrije en dynamische geloofsgemeenschap. Naast theologische achtergronden geeft Mallon zijn visie op toekomstbestendige parochies.

Krimp erkennen

Parochies zouden volgens de Canadese priester toe moeten naar een meer missionaire identiteit. Meer als leerling van Christus, minder als consument van welk geloof dan ook. De boodschap verspreiden houdt volgens Mallon ook in: ‘je bewust worden van hoe de vlag erbij hangt, krimp erkennen en niet langer wegkijken.’ De Nederlandse bisdommen hebben Mallons studie omarmd.

Het zijn overigens niet alleen katholieken, die naar Oudenbosch komen, ook bij protestanten staat Mallons boek in de belangstelling. ,,Ook betrokkenen bij de nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de kerk willen we van harte aanmoedigen om deel te nemen aan deze conferentie‘’, aldus Nicole Weinberg van het organiserende Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom. ,,Dat geldt ook voor jongeren, voor wie we een kortingstarief hanteren.‘’

Gelovigen mobiliseren

Door zowel in als rondom de basiliek de conferentie uit te rollen, kan de organisatie meer mensen toegang bieden deel te nemen. ,,Daarmee is de wachtlijst geminimaliseerd en er komen vast nog enkele plaatsen vrij.‘’ Vrijwel alle bisschoppen en priesters, diakens, pastoraal werkers, assistenten en catechisten komen bijeen. Het programma bevat ontmoeting, seminars, inleidingen en gebed. Doel is de gelovigen te mobiliseren om zich met hoop en vissie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op de directe omgeving.