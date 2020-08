Campings in de regio lekker druk: ‘We zouden eigenlijk naar Italië gaan’

HOEVEN/RUCPHEN/WOUWSE PLANTAGE - Vakantie in eigen land is door de coronacrisis populair. Veel mensen trekken ook naar West-Brabant met tent, caravan en camper. We doen een rondje campings in onze regio.

Op camping de Posthoorn in Rucphen is het druk. De camping heeft een zwembad en daar vinden de gasten de nodige verkoeling. Xander Laan (43) uit Breukelen is bewust naar West-Brabant gekomen: ,,Mooie omgeving en schitterende bossen én mijn vrouw komt uit deze buurt, uit Oudenbosch.” Laan staat met zijn broer en zwager naast elkaar. ,,Meestal gaan we naar het buitenland, maar door de corona zijn we in eigen lang gebleven.”

Volledig scherm Xander Laan met zijn vriendin Annemarie Oorthuize (L) en zwager Vivian Vermaat (R). © Floyd Aanen/BNDeStem

De Pin

Op camping ’t Schouwke in Wouwse Plantage is een hele familie uit Zeeland te gast: ,,We zouden eigenlijk naar Italië gaan”, zegt Dick de Leeuw (48) Nieuwe-Tonge. ,,We zij hier met m’n moeder en m’n oude buurman en vrienden en kennissen waarmee we normaal altijd naar het Gardameer in Italië gaan.” De Leeuw mist wel het water in Wouwse Plantage: ,,We hebben hier geen Gardameer. We gaan in de buurt naar een buitenzwembad. Dat is voor de kinderen heel leuk. Hebben we toch nog een beetje het Italië-gevoel.”

Volledig scherm Bart en Hennie, buren op de camping. © Floyd Aanen/BNDeStem

Mini-Camping Polderzicht in Hoeven heeft vooral veel gasten die een seizoenplaats hebben. Bart Goudzwaard (80) uit Nieuwerkerk Zeeland komt er al vijftien jaar: ,,Mijn vrouw heeft deze camping gekozen. Wij gingen naar het buitenland op vakantie, m aar toen mijn vrouw in een rolstoel kwam te zitten konden we niet meer naar het buitenland. Dus zijn we naar deze camping in Hoeven gegaan.” Goudzwaard is op leeftijd, maar heel actief op de camping: ,,Ik help de campinghouder heel veel. Beetje grasmaaien en andere klusjes doen. Mijn vrouw is inmiddels twee jaar geleden overleden. Dus nu ben ik hier alleen.” De buurvrouw van Goudzwaard is Hennie van der Meer (66) en haar man uit Poortugaal. ,,Jaren gelden hebben we deze camping gekozen. Mijn man wilde een camping binnen de kring van een uur rondom ons huis in Zuid-Holland. En dat werd Hoeven! We hebben het hier heel fijn in de polder. Prachtig!”

Quote We hebben het hier heel fijn in de polder Hennie van der Meer (66)

Neefjes Bart (15) en Wouter Sijmens (13) uit Helmond staan met hun vaders op de camping in Hoeven. ,,We wilden deze zomer op fietsvakantie, maar dat mocht nog niet van onze ouders. Nu zijn we met z’n vieren weg. We hopen dat we volgend jaar wel op fietsvakantie mogen met z’n tweeën.”

Volledig scherm Neefjes Bart Sijmens (15) Wouter Sijmens (13) uit Helmond. © Floyd Aanen/BNDeStem