Campingbeheerder Wim Hak: ‘Handhaving op De Witte Plas is prima, maar denk ook mee in oplossingen’

SCHIJF - In plaats van rustig van zijn oude dag genieten, begon Wim Hak (75) drie jaar geleden aan het beheer van camping De Witte Plas. Het verblijfspark ligt al jaren onder een vergrootglas bij overheidsinstanties. ,,Prima dat we gecontroleerd worden, maar als ik oplossingen aandraag geeft niemand thuis.‘’

Afgelopen dinsdag was Wim Hak bij zijn dochter in Rijswijk toen politie, boa's, GGD en belastingdienst op de camping aan de Molendreef even buiten Schijf stonden. ,,Op mijn vaste vrije dag. De controles zijn altijd onaangekondigd, heb ik ook niks op tegen. De poort staat altijd open. De wijkagent maakt wekelijks hier zijn ronde, daar zijn de contacten goed mee.‘’

Quote We kunnen niet wegkijken als het om huisves­ting gaat. Wim Hak, Campingbeheerder De Witte Plas, Schijf

Na een arbeidzaam leven in de verzekeringswereld, kwam Hak in de recreatiebranche terecht. Eerst als campingbeheerder in Limburg en sinds de zomer van 2018 op de Witte Plas. ,,Met de beste bedoelingen er weer iets van te maken en niet, zoals de gemeente voorstaat, een jarenlange gedoogsituatie terugdraaien en de boel te ontruimen. Dat lost niets op.‘’

Medelanders

Van de oorspronkelijke 280 campingplaatsen zijn er 95 in gebruik door echte recreanten. In 125 gevallen gaat het om chalets of stacaravans, die permanent bewoond zijn. Op zestig plekken zijn arbeidsmigranten van Roemeense afkomst gehuisvest. Wim Hak spreekt liever van medelanders. ,,Onze economie kan nu eenmaal niet zonder deze arbeidskrachten. Dus kunnen we niet wegkijken als het om huisvesting gaat.‘’

Of verouderde caravans het beste onderdak zijn, laat Hak even in het midden. Maar dat de gemeente Rucphen in een persbericht na de politiecontroles gewag maakt van ‘schrijnende toestanden’, noemt de beheerder overdreven. ,,Op twee adressen zijn fouten geconstateerd. Uit het ene waren de bewoners net vertrokken. Zij hadden veel troep achter gelaten. De andere was in aanbouw en voldeed nog niet aan alle voorschriften.‘'

Kerkdiensten

Dat zijn camping nog regelmatig negatief in het nieuws komt, raakt hem. ,,Neem nu de steekpartij van enkele weken terug. Even buiten het kampeerterrein is gevochten, maar verwondingen waren er nauwelijks. Het lag in de relationele sfeer. Alcohol speelt onder de Roma-gemeenschap namelijk geen rol. Ze hebben een evangelische achtergrond, gaan vaak op zondag naar een kerkdienst in de regio. Ik wil ze daarin tegemoet komen door op de camping een kerkviering in te richten.‘’

Ecohuisjes

Zo zoekt Hak voortdurend naar de gulden middenweg al beseft hij dat het beter zou zijn om de recreanten van de Roma te scheiden. Sterker nog, daar heeft hij samen met zijn werkgever HA de Boers vastgoed BV al goed over nagedacht. ,,Even verderop beschikken we over nog 8500 vierkante meter voormalig kampeerterrein. Als we daar eens 65 ecohuisjes konden bouwen, kunnen we de medelanders bij elkaar plaatsen, er grip op houden en vervolgens de camping weer recreatiepark laten zijn. Met zwembad, speelvoorzieningen en kinderboerderij hebben we de voorzieningen om dat waar te maken.‘’