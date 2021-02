Camping De Witte Plas ligt nog steeds onder vergrootglas

Deze week stonden toezichthouders van de gemeente samen met mensen van de politie, belastingdienst en GGD West-Brabant vroeg aan de poort voor een integrale controle. Daarbij zijn volgens de burgemeester ‘enkele schrijnende situaties waargenomen, waarbij in een enkel geval maatschappelijke zorg is ingeschakeld en tot sluiting van het verblijf is overgegaan.’ Op enkele plekken moet de brandveiligheid verbeterd worden.

Rustig verlopen

Bij de controle is de bewoning van stacaravans en chalets in kaart gebracht. Dinsdagmiddag en ook 's avonds zijn medewerkers van gemeente, politie en belastingdienst bezig geweest de recreatieverblijven en haar bewoners na te lopen. Volgens de burgemeester zijn de controles over het algemeen rustig verlopen en hebben de bewoners goed meegewerkt.

Quote We komen niet alleen om te controle­ren, maar ook om te kijken waar we kunnen helpen. Marjolein van der Meer Mohr, Burgemeester Rucphen

Dat het kampeerterrein goed in de gaten wordt gehouden, is geen geheim. De gemeente Rucphen wil kost wat kost een tweede Fort Oranje in de regio voorkomen al vindt de burgemeester dat die vergelijking mank gaat. ,,Als gemeente willen we zorgen voor een veilige en leefbare omgeving op De Witte Plas. Daarom deze integrale controle. De wijkagent en onze BOA’s zijn bijna wekelijks op de camping. Niet alleen om te controleren, maar ook om te kijken waar we kunnen helpen. We letten ook op het welzijn van de mensen, die er verblijven.‘’

Steekpartij

De camping aan de Molendreef komt regelmatig in het nieuws vanwege de politieacties die er worden gehouden. Bij eerdere controles kwamen nepwapens aan het licht, werden auto's in beslag genomen en verdachten aangehouden. Eerder dit jaar was er nog een steekpartij waarbij arbeidsmigranten betrokken waren.

Beheerder

,,Ongeoorloofde toestanden tolereren we niet. Daarom blijven controles en een harde aanpak nodig‘’, aldus de burgemeester, die daarmee gehoor geeft aan signalen vanuit de omgeving. ,,Uiteindelijke doel is om de situatie op de camping te verbeteren.‘’

Dat is ook wat beheerder Wim Hak nastreeft. Hij nam de camping een paar jaar terug over met de bedoeling ze van de ondergang te behoeden én er een bewoonbare verblijfplaats van te maken. Hak zegt zijn ogen niet te sluiten voor ontoelaatbare zaken op het recreatiepark. ,,Ik weet echter ook dat er geen koe zo bont is of er zit wel een vlekje aan. Controles zijn prima, maar we werken er zelf ook hard aan.’’