Cameratoezicht Rucphen ‘net voldoende’

RUCPHEN - Er is een krapte als het gaat om de inzet van mobiele camera's die toezicht houden op de openbare orde in de gemeente Rucphen.

Want, er moeten keuzes gemaakt worden waar ze komen te hangen, zegt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr. Maar gelet op de effectiviteit is er geen sprake van krapte en is de huidige capaciteit ‘net voldoende'.

Gegroeid

Hoe groot die capaciteit is, vindt de gemeente ‘niet relevant’ om te melden omdat het vernieling in de hand kan werken. ,,Maar het aantal van drie waarmee we in 2013 begonnen, is in de tussentijd wel gegroeid.”

Jongerenoverlast

De gemeente Rucphen werkt, in tegenstelling tot steden als Roosendaal en Bergen op Zoom, niet met permanent cameratoezicht, behalve op het gemeentehuis zelf. ,,Wij hebben geen grote uitgaans- of horecagebieden", zegt Angelo van den Berg, hoofd van de afdeling openbare orde, handhaving en veiligheid. ,,De aanleiding om met mobiel cameratoezicht te beginnen was destijds overlast van jongeren, onder meer in het Processiepark en op het Raadhuisplein.”

Quote Misschien dat bij de aanleg van het nieuwe Dorpsplein in Rucphen cameratoe­zicht nodig is. Marjolein van der Meer Mohr, Burgemeester Rucphen

De hotspots in Rucphen wisselen en dat betekent dat ook toezichtcamera's na maximaal een jaar ('dat is extreem lang') van plek wisselen. Zo heeft er op het Emmausplein een gehangen en bij de Maria Gorettischool in St. Willebrord. ,,Wellicht dat de aanleg van het nieuwe Dorpsplein in Rucphen straks reden is bij de bouwplaats een camera te plaatsen.”

Voor elke verplaatsing van een camera moet het college van B en W een besluit nemen en dat ook bekend maken, dat schrijft de gemeentewet voor. Daarom lijkt het alsof in Rucphen het aantal toezichtcamera's voortdurend toeneemt, maar dat is niet zo.

Volledig scherm Volgens burgemeester Marjolein van der Meer Mohr zijn de mobiele beveiligingscamera's effectief. © peter van trijen/pix4profs

Volgens de burgemeester zijn de camera's effectief. ,,Ze werken preventief en daarnaast geven de beelden informatie die we nodig hebben. Het veiligheidsgevoel van de mensen is erdoor verhoogd. Die signalen krijgen we terug, bijvoorbeeld via de buitengewoon opsporingsambtenaren.”

Afweging