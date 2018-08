Camera's voor controle op scooters in centrum Roosendaal weggezet

Eis: 10 maanden cel voor agressie tegen politie Roosendaal, agent werd in wurggreep gehouden

14:47 ROOSENDAAL/BREDA - BREDA – De politieman die in februari in Roosendaal door een carnavalsvierder in een wurggreep werd gehouden, is tevreden over de strafeis tegen zijn belager. Dat zei de agent donderdag tijdens een zitting in de rechtbank in Breda.