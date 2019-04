Camera's op Passarelle na weer vandalisme bij liften, ’De maat is vol’

,,Als gemeente zijn we beperkt in het plaatsen van camera’s in de openbare ruimte. In principe kan alleen een camera gebruikt worden als er sprake is van verstoring van openbare orde en veiligheid. Dit is niet het geval bij de Passerelle,” vertelt een woordvoerder.

,,De ruitschade op de Passerelle kan echter door spanningen in de constructie komen. De gemeente wil camera's, met bordjes dat er camera's gebruikt worden, bevestigen om te onderzoeken of de schades door de spanningen ontstaan. Zo'n onderzoek stopt zodra de oorzaak bekend is. Maar het camera onderzoek zou kunnen bijdragen aan voorkomen van vandalisme en criminaliteit. Bij een misdrijf kan de politie de beelden opvragen.”

Volledig scherm Met de fietsen de trappen op na weer vandalisme bij liften. Foto Alfred de Bruin © BN DeStem Vandalen hebben vorige week de bedieningspanelen van beide liften van de Passerelle eruit gesloopt. Het bedieningspaneel in de lift aan de kant van het station werd zelfs door de vandalen meegenomen. Aan de andere kant bleef het paneel aan enkele draadjes hangen. Dat paneel is intussen hersteld door monteurs.



De monteurs kunnen niet vertellen wanneer de liften weer beschikbaar zijn. ,,Het kan wel even duren, want we weten niet wanneer er een nieuw bedieningspaneel beschikbaar is,”vertelt een monteur. Voorlopig zit er niets anders op dan om de trappen te gebruiken.

Voor Arwen van Gestel van VLP is de maat wel vol. ,,De laatste vernielingen zijn genoeg bewijs dat de camera's er al lang hadden moeten hangen. We hebben er al drie keer om gevraagd in de gemeenteraad. Wanneer met oud en nieuw een paar prullenbakken sneuvelen is burgemeester Niederer er als de kippen bij. Maar rond het aanhoudende vandalisme op de overige 364 dagen is het maar stil. Gelukkig gaat er dan toch iets gebeuren met camera's na onze vragen.”

De kosten voor herstel van schade aan de Passerelle bedragen vanaf 2015 ongeveer een ton antwoordt de wethouder op de vragen. Na aftrek van noodzakelijke kosten is de ‘netto’ schade door vandalisme ongeveer 13.000 euro per jaar.

Van Gestel gaat er vanuit dat het weghangen van camera’s ook betekent dat ze aanstaan. ,, Zeker gezien het bericht op de Facebook pagina van de Gemeente Roosendaal zelf over de vandalen die de lift volledig onklaar hebben gemaakt. De frustatie bij iedereen neemt alleen nog maar toe, wanneer je de reacties op het bericht leest. We moeten de daders gaan opsporen en aansprakelijk stellen voor de schade die is opgelopen.”

