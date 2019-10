Café-zalen Donkenhof in Wouw voortaan Hofleverancier

Raadsel rond zwaargewon­de Willebror­der in bestelbus nog niet opgelost, man buiten levensge­vaar

30 oktober ROOSENDAAL/SINT WILLEBRORD - De 57-jarige Willebrorder die vrijdagavond zwaargewond werd gevonden op de Aanwas in Roosendaal is buiten levensgevaar. Dat laat de politie weten. Ondanks buurtonderzoek, het bestuderen van camerabeelden en het horen van getuigen is nog niet helder wat er die avond is gebeurd.