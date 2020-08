Café Time Out in Roosendaal moet dicht wegens niet naleven coronamaatregelen

ROOSENDAAL - Café Time Out aan de Bloemenmarkt in Roosendaal moet tijdelijk dicht vanwege het niet naleven van de coronamaatregelen. Dat meldt de gemeente Roosendaal.

Eén van de regels is dat bezoekers in een horecagelegenheid aan tafels of aan de bar moeten zitten. Dit was bij café Time Out niet het geval. Mensen waren aan het dansen en hielden daarbij onvoldoende afstand. Het personeel greep niet in.

Omdat de eigenaar vorige week al een officiële waarschuwing heeft ontvangen en daar niet naar heeft geluisterd, moet het café inclusief het terras dit weekend gesloten blijven. Het gaat om een sluiting met een duur van 48 uur.

Quote Het is van cruciaal belang dat mensen zich aan de basisre­gels houden Burgemeester Han van Midden

Burgemeester Han van Midden laat weten dat hij deze beslissing liever niet had willen nemen. ,,Maar het is van cruciaal belang dat mensen zich aan de basisregels houden bij een bezoek aan een restaurant of café. En een eigenaar moet zorgen dat dit kan en ook gebeurt. Als we met zijn allen de regels respecteren, kan iedereen die dat wil een drankje doen in een van de horecagelegenheden in onze gemeente.”

,,Ik snap heel goed dat als het gezellig is, het verleidelijk is de regels niet op te volgen", vervolgt Van Midden. ,,Maar willen we dit virus onder controle krijgen, moeten we dit juist wel doen. Ik wil iedereen daarom nogmaals oproepen om zich aan de regels te houden. Zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt.”