Café 't Groene Woud wordt gesloopt; twee huizen voor in de plaats

Om dat gedaan te krijgen moet het bestemmingsplan ‘horeca met aanduiding handboogschietbaan’ gewijzigd worden in ‘wonen’. Burgemeester en wethouders geven in principe medewerking, zodat op het hoekperceel twee vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Tegen de plannen is één zienswijze binnen gekomen, waarop het schetsontwerp lichtelijk is gewijzigd.

Gilde

Geert van Domburgh dreef jarenlang samen met zijn inmiddels overleden vrouw Tonny de uitspanning, even buiten het centrum van Oudenbosch. Niet alleen handboogschutterij Concordia Florebit vond er onderdak, ook de kruisboogvereniging en het Sint Sebastiaansgilde hadden er hun clublokaal. Het café sloot een jaar geleden al. Na zeventig jaar verkaste de schutterij van de binnenbanen bij 't Groene Woud naar een bedrijfsloods aan de Havendijk in Oudenbosch. De verenigingen zoeken echter al geruime tijd naar een permanente, maar ook betaalbare schietlocatie.

Bouwvlak

De bestemmingsplanwijziging was in die zin ingewikkeld, omdat het voormalig café deels in stedelijk en deels in gemengd landelijk gebied ligt. Dat betekent dat de bouwplannen zowel door de gemeente als de provincie getoest. Vanuit Den Bosch kwamen vervolgens opmerkingen over het kwaliteitsplan, Op enkele punten zijn de ontwerpen van beide woningen aangepast en het bouwvlak ietwat gewijzigd. Het gemeentebestuur van Halderberge voegt aan de woningvoorraad één huis toe.