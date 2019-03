Café Stroop schrapt muziekoptredens na bekeuringen voor geluidsoverlast

BOSSCHENHOOFD - Café Stroop in Bosschenhoofd heeft met onmiddellijke ingang de muziekoptredens in het weekend geannuleerd. Na twee bekeuringen van 5000 euro voor geluidsoverlast heeft cafe-eigenaar Vincent van den Broek die maatregel moeten nemen.

,,Het is wel erg veel geld voor een café zoals wij hier draaien. Bij een derde overtreding of bekeuring lopen we bovendien het risico dat het café wordt gesloten omdat we nog onder handhaving staan. Dat risico gaan we niet nemen, dus daarom hebben we de muziekoptredens gelijk geschrapt,” reageert Van den Broek.

De handhaving werd in 2010 ingesteld na klachten over de geluidsoverlast van het café. In 2015 zijn er nog twee incidenten geweest volgens Van den Broek.

,,Het is hier natuurlijk geen binnenstad, bijna een stilte gebied. Ik kan me goed voorstellen dat mensen snel geirriteerd zijn. We hebben een rapport van 15 pagina's over de overlast met de bekeuringen. Die overlast komt door het open en dicht gaan van de deur tijdens de optredens. Het geluid dat dan naar buiten komt is volgens het rapport toch te hoog,” zegt Van den Broek.

Van den Broek weet nog niet zeker of hij in hoger beroep gaat tegen de bekeuringen. ,,Ik ben het aan het overwegen. Zo'n beroep gaat natuurlijk ook veel geld kosten wanneer je een advocaat nodig hebt. Voorlopig maar even sparen, dan zien we nog wel wat we gaan doen.”