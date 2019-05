BOSSCHENHOOFD - Eigenaar Vincent van den Broek van café Stroop in Bosschenhoofd wil geluidwerende maatregelen treffen zodat er in de toekomst weer live muziek in zijn tent te zien en horen is. Dat zegt wethouder Thomas Melisse na twee gesprekken met de horecaman.

Melisse ging niet, zoals CDA-raadslid Ad van Tetering veronderstelde, met Van den Broek in gesprek over de opgelegde dwangsommen. ,,Dat is een gegeven. Naar aanleiding van klachten in zowel in januari als februari geluidsoverlast gemeten. De overtredingen zijn geconstateerd en de dwangsom is verbeurd. Het doel van onze gesprekken was naar de toekomst te kijken om te zien welke maatregelen nodig zijn zodat de exploitant live optredens kan organiseren zonder overlast voor omwonenden.‘’

Terras

Uit die gesprekken maakt de wethouder op, dat Van den Broek graag weer het live programma op touw zet. Melisse: ,,Hij is bereid daar maatregelen voor te treffen. Zo zal het terras niet meer tot half één 's nachts, maar uiterlijk tot elf uur geopend zijn. Verder komt er een ingang langs de achterzijde van de zaak en een inpandige rookruimte.‘’ '

Steuntje

Ook isolerende maatregelen maken deel uit van de toekomstige plannen. Melisse maakte uit de gesprekken op dat de kastelein zijn café Stroop in september klaar wil hebben voor zijn hernieuwde muziekactiviteiten. Het aantal bezoekers is na het stopzetten van live concerten sterk terug gelopen. De wethouder spreekt tegen dat hij het gesprek aanging als steuntje in de rug van de horecabaas. ,,We zoeken naar een goede balans. De café-activiteiten drage bij aan een stukje leefbaarheid in het dorp, maar we kijken ook naar het belang van de omwonenden.‘’

Op Van Teterings vraag of het college ook met de omwonenden gaat praten, knikt Melisse bevestigend. Aanvullend zegt burgemeester Jobke Vonk-Vedder dat er ruim voor de opgelegde dwangsommen van in totaal 10.000 euro waarschuwingen zijn afgegeven. ,,Er is geen sprake van willekeur. De exploitant is ook in de gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen. Bij de laatste overtredingen konden we niet anders dan de dwangsom opleggen.‘’