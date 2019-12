Café De Coop in Sprundel is leukste voetbalkroeg in Nederland

Interview Militair-historicus Christ Klep: ’Bevrijder was geen prins op het witte paard’

9:00 BOSSCHENHOOFD - De zegetocht van onze geallieerde bevrijders staat gegrift in het nationale geheugen. Militairen die als helden ingehaald worden. Beelden van soldaten die toegejuicht worden omdat ze hun leven riskeerden om Nederland te verlossen van Nazi-Duitsland. We zijn er nog steeds dankbaar voor. Extreem dankbaar zelfs, vindt militair historicus Christ Klep (60). ,,Britse veteranen die vochten bij de mislukte slag om Arnhem, waren heel verbaasd over die dankbaarheid. Ze voelden zich zelfs beschaamd.”